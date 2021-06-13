«Платон уже такой большой!»: Дмитрий Шепелев показал подросшего сына покойной Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти возлюбленной, певицы Жанны Фриске, создал новую семью, в которой у него родился второй ребенок. Вместе с избранницей Екатериной Тулуповой шоумен воспитывает троих детей – сына Платона от Жанны Фриске, дочку своей возлюбленной Ладу и совместного с Катей ребенка, сына Тихона.

Дмитрий Шепелев признается, что ему довольно сложно найти баланс между карьерой и общением с семьей.

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«Я считаю, что самым важным для любого мужчины является его дело. Но когда я рядом с детьми, то не могу описать, как счастлив быть с ними в моменте — как не хочу пропускать эти драгоценные мгновения. В последнее время я часто думаю о том, как найти равновесие между этими двумя мирами. И у меня нет ответа. А у вас?» — поделился Дмитрий Шепелев в Instagram.

Пост он сопроводил кадрами, на которых запечатлел бегущего по двору старшего сына Платона. Сначала в ролике видны только ноги мальчика, а в финале предстает уже он сам и его сводная сестра Лада.

«Платон уже такой большой», «Нужно слушать свое сердце и наслаждаться моментом», «Ответа нет, но если есть осознанность этого, то и баланс всегда будет! Удачи!» — высказываются в Сети.

Напомним, Платону в апреле этого года исполнилось восемь лет. Шесть из них он растет без мамы – певица Жанна Фриске умерла в июне 2015 года, когда ее сыну было всего два годика.

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