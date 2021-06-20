«Малкочоглу бы тут же влюбился»: Пелин Карахан в бикини «случайно» блеснула бюстом

Пелин Карахан сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан. Именно по этому многие поклонники до сих пор воспринимают актрису не иначе, как Михримах султан. Не удивительно, что сексапильные снимки звезды в бикини будоражат и вызывают неоднозначную реакцию у фанатов Пелин.

К примеру, одни считают, что красавице-турчанке стоит прикрывать соблазнительные изгибы стройного тела, а другие, наоборот, восхищаются смелостью и изящной красотой «Луноликой госпожи».

«Как там в сериале говорили: османская пощечина! Ах, да и Хюррем бы не позволила», «Ай, хороша! Наша султанша», «Малкочоглу бы тут же влюбился», «Ух, какая Михримах султан», «Вот вам и дочь русской наложницы! Ну ладно шутим, все равно любим нашу Михримах», «Шикарная, что тут скажешь», «Какой стальной пресс и пышный бюст», — восхищаются и подшучивают фолловеры.

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