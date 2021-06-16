Мода по-турецки: Пелин Карахан в акцентной мини-юбке цвета Барби умело подчеркнула ноги

Пелин Карахан слывет первой модницей и не случайно. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала на террасе своего загородного особняка в акцентной мини-юбке цвета Барби и белоснежном топе-бандо. Изюминкой образа стали плетеные босоножки с квадратным носом. Поверх своего летнего одеяния возлюбленная Бедри Гюнтая накинула ультрамодный кофейный жакет — этот предмет женского гардероба стал стопроцентным хитом.

Напомним, что вместе с мужем и детьми Пелин Карахан поселилась за городом в роскошном трехэтажном частном доме с садом и бассейном. По словам актрисы, в юности она знала, что такое нужда. Пелин росла с мамой, которая много трудилась, чтобы обеспечить семью. Популярность и высокий доход Карахан принесла роль Михримах султан в сериале «Великолепный век». Сейчас актриса ни в чем не нуждается. Она много снимается и воспитывает двоих сыновей: Али Демира и Джана Эюпа.

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