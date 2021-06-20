Челка-шторка и лицо без капли макияжа: Водянова ходит по особняку француза Арно в простом халате

Модель с русскими корнями не беспокоится о том, что ее внешний вид может вызвать недовольство мужа.

Наталья Водянова в свои 39 лет успела стать многодетной мамой. У нее пятеро детей: трое из них — Лукас, Нева и Виктор от британского аристократа Джастина Портмана, младшие — Максим и Роман от французского бизнесмена Антуана Арно. Еще зимой вся семья перебралась в просторный дом. Примечательно, что по апартаментам обеспеченного красавца-мужа русская модель ходит в простом махровом халате с небрежным пучком и челкой-шторкой. А самое главное — на лице манекенщицы нет ни грамма макияжа.

Наталья сделала домашнее селфи в супружеской спальне, насладившись утренним кофе. А позже в Storeis микроблога она поделилась снимком, позировав в джинсах-бойфрендах, белой футболке с принтом и алых лоферах. Модель успела уложить локоны с пышной челкой. И отправилась на велопрогулку. Изюминкой образа манекенщицы стала шифоновая косынка на шее.

Выглядит Наталья Водянова очень молодо. На шопинг модель любит ходит с 15-летней дочкой Невой. Она, как и ее звездная мама, растет красавицей с белокурыми локонами.

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