«Ты можешь где-нибудь пригодиться»: Май Абрикосов поставил на место Рустама Солнцева

Экс-участники проекта «Дом-2» Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, и Рустам Солнцев много лет не виделись и не общались, но это обстоятельство нисколько не мешает им постоянно выяснять отношения.

На этот раз молодые люди публично конфликтуют из-за Ольги Бузовой. Рустам Солнцев прокомментировал высказывание Абрикосова о том, что Бузову пора запретить на ТВ, обвинив Мая в попытке хайпа.

Абрикосов не стал пропускать мимо ушей слова Солнцева в его адрес. Очевидно, что они его очень задели. В Instagram Тертишный напомнил экс-коллеге по телепроекту, что тот не добился никаких высот в карьере.

«Помнишь, каким оптимистом ты был в молодости? Всем казалось, что из тебя получится хороший ведущий. Хотя, крест ставить еще рано, я верю, ты можешь где-нибудь пригодиться», — высказался Роман Тертишный.

В финале своего поста экс-участник проекта посоветовал Солнцеву начать писать мемуары, полагая, что с ними он будет более востребован.

«Некоторые издания берут в печать и мемуары, тебе есть, что рассказать этому несправедливому миру», — заключил Тертишный.

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