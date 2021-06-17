«Обижать Ольгу стало трендом»: Черкасов и Солнцев о продолжении конфликта Бузовой и Губерниева

В светской тусовке до сих пор не утихают разговоры вокруг конфликта Ольги Бузовой и ведущего канала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева. Недавно история получила продолжение.

В соцсетях стал распространяться некий скрин сторис продюсера канала Тины Канделаки, в котором пояснялось, что Ольга Бузова пришла в студию в состоянии алкогольного опьянения. Но даже в этом случае тон Дмитрия в общении с ней был непозволительным, поэтому его временно отстраняют от эфиров и ждут извинений в адрес Ольги.

больше по теме Ольга Бузова заработала в четыре раза больше за выход на сцену театра, чем Лия Ахеджакова Певица получила гонорар за один спектакль в 117 тысяч рублей.

Впоследствии Тина Канделаки назвала это сообщение «фейковым». А Дмитрий Губерниев рассказал представителям СМИ, что продолжит выходить в эфир.

В Интернете даже появилась версия, что Тина Канделаки действительно создала эту сторис, но, услышав критику со стороны руководства канала «Матч ТВ», тут же удалила его. Но Всемирная паутина, как известно, помнит все.

А что думают об этой версии коллеги Ольги – экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев и ведущий проекта Андрей Черкасов? И не кажется ли, что в последнее время Ольга Бузова стала просто девочкой для битья, и ее травят все, кому не лень?

Рустам Солнцев: «Ольга строит из себя «целку» и жертву

Рустам Солнцев считает, что нет дыма без огня. И таинственная запись от Тины Канделаки появилась не просто так…

«Кому нужно подделывать сторис Тины Канделаки? Она не имеет никакого отношения к этому конфликту, в котором задействованы только двое людей, — задается вопросом Рустам Солнцев. – Дмитрию Губерниеву позволено то, что не дозволяется всем остальным. Он много лет работает на этом канале, и как я предполагаю, является любимцем чиновничьей знати. Ведет многие знаковые спортивные мероприятия и не только. Он работает так, как считает нужным. И кстати говоря, правильно делает. Мы можем быть максимально корректными, но давайте называть вещи своими именами. Если Бузова приходит на эфир в таком состоянии, и это состояние тут же прочитывается, то люди все понимают. Оля называет себя явлением, так и получи «нагоняй», как явление. Почему Ольга приходит на эфир не в себе? Где эти люди, которые должны отвечать за ее состояние? Менеджмент, мама, кстати, очень активная женщина?

— А вам не кажется, что в последнее время Ольга подвергается массовой травле?

— Потому что это уже синдром Волочковой. «Мы» строим из себя «целку» и жертву. А если и так, тогда получи по полной программе.

Андрей Черкасов: «В жизни Ольги нет мужчины, который бы за нее мог заступиться»

Андрей Черкасов был не так категоричен, как его коллега, высказавшийся по этой теме.

«Я не считаю, что Дмитрий хотел оскорбить Ольгу. Он просто «феерил» своими знаниями, вспоминая Карлсона и Фрекен Бок. Признаюсь честно, что даже я не знал эту фразу. Ведь большинство помнят цитату из мультфильма: «Он улетел, но обещал вернуться», а фразу про коньяк практически никто не знал. Они оказались на разных волнах, а Ольга подумала, что все выпады направлены против нее. Вообще, я слышал, что Дмитрий неоднократно писал какие-то негативные комментарии в адрес Ольги, постоянно ее «троллил». Помните, как она сказала: «Вы писака, мальчик, который пишет про меня комментарии». Сам я их не видел, но предполагаю, что, скорее всего, это был накопительный эффект. И когда Дмитрий стал цитировать Карлсона, Ольга восприняла это как очередное оскорбление и взорвалась. Мне кажется, Ольга обладает удивительным свойством – из ничего сделать сенсацию, про которую будут говорить все. Она имеет полное право оскорбиться на высказывание Дмитрия Губерниева, все могут закидывать камнями Диму, хотя кто-то поддерживает его. Но феномен Ольги Бузовой – налицо. Куда бы она ни пришла, все начинают об этом говорить, будь то канал Матч ТВ, МХАТ им. Горького или любое другое место.

— А вы не считаете, что последнее время Ольгу массово травят все, кому не лень…

— Это уже началось давно. Давайте отдадим должное Ольге Бузовой. Она ведь всем не отвечает. Очень легко обижать женщину, у которой нет мужчины. А вы попробуйте «покошмарить» Валерию, и на горизонте тут же появится Иосиф Пригожин. Беда Ольги в том, что у нее нет мужчины, который бы за нее действительно мог заступиться, объяснить людям: «Господа, вы следите за своим языком». Тогда все было бы жарче, и конфликт перешел бы в другую плоскость, в противостояние двух мужчин.

Кстати, помните историю, когда бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров обидел певицу Анну Семенович, сказав ей «отрезала бы грудь (он употребил другое слово), чтобы продолжить карьеру в фигурном катании. (Певица тут же нашла, что ответить, посоветовав обидчику отрезать себе кое-что, чтобы лучше бегать по полю и забивать голы – прим ред)

И тот же Дмитрий Губерниев заступился за нее. А вот за Ольгу заступиться некому.

Вообще, это уже стало трендом – обижать Ольгу Бузову, кинуть камень в ее огород. Последняя премия Муз-ТВ показывает, что в нашем шоу-бизнесе полно бездарных личностей. Не меньше их и в кино, и на радио. Огромное количество людей, про которых нужно говорить, но этого не происходит, потому что за их спиной кто-то стоит. Либо же их никто не знает, и они никому неинтересны.

Но если вы что-то сказали про Бузову, то вас обязательно покажут. Даже уважаемый мною актер Сергей Безруков, выступивший на сцене с пламенной речью про фестиваль, упомянул Ольгу Бузову. (На подведении итогов фестиваля «Фабрика Станиславского» артист поблагодарил журналистов, что они выбрали это мероприятие, а не МХАТ им. Горького. И сказал, что «хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил, и он присутствует здесь, с артистами. Конкретных имен не прозвучало, но все поняли, что Сергей Безруков имеет в виду появление Ольги Бузовой на сцене театра – прим. ред.).

Я могу понять, когда это делают девочки, это женское дело, но вот мужчины – это же не комильфо… Я бы только пожелал, чтобы у Ольги наконец появился мужчина, который заступится за свою женщину. Кстати, она теперь в обиду себя не дает. Если раньше Ольга отмалчивалась, то сейчас уже начинает потихоньку показывать зубки и говорить что-то людям в ответ, что и произошло в ситуации с Дмитрием Губерниевым.

С чего все началось

Напомним, в это воскресенье, 13 июня, Ольга пришла на эфир канала Матч ТВ, чтобы поддержать сборную России по футболу, сказала мотивирующие слова, обращаясь к футболистам. После чего к эфиру подключился Дмитрий Губерниев, засыпав ведущую вопросами: «Вам какая школа ближе? Российская, которую представляет собой Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса? Та советская школа, которая выигрывала чемпионаты Европы, доходила до полуфинала чемпионата мира. С Броневым, с Волковым, с Далем. Какой футбол вам ближе?»

Ольга растерялась, не поняв, что под «спортсменами» Губерниев подразумевает театрального режиссера Анатолия Эфроса и актеров Леонида Броневого, Николая Волкова и Олега Даля. Контрольным выстрелом стал его многократно повторяющийся вопрос: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Услышав его, Бузова заплакала и назвала Дмитрия Губерниева «Дном».

Хотя впоследствии ведущий уточнил, что имел в виду цитату из книги Астрид Линдгрен о Карлсоне, с которой главный герой обращался к Фрекен Бок. Дмитрий извинился перед Ольгой, отметив, что не хотел ее обидеть, а желал услышать ее размышления о параллелях между театром и футболом. Однако пояснил, что Ольга держалась в эфире вполне достойно.

Хотя впоследствии поблагодарил за поддержку всех тех, кто еще читает книги…

Teleprogramma.pro желает Ольге Бузовой держать удар в любой ситуации!

Смотрите также: