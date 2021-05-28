«Люди напрягаются»: Марина Ким объяснила, почему не меняется формат «Доброго утра»

Ведущую «Доброго утра» на Первом канале Марину Ким спросили, почему формат утренних телепрограмм всегда похож на «бубнеж под чашку чая». Вячеслав Манучаров в своем YouTube-шоу поинтересовался у женщины, почему нельзя добавить в передачу яркости, юмора, танцев, музыки.

Журналистка ответила, что сегодня телевидение стало очень консервативным и ориентированным на аудиторию старшего возраста. Она это понимает, но все равно высказывается в защиту своей программы.

«Все-таки мы работаем на аудиторию, которая привыкла к определенному стандарту. Люди привыкли, что они тридцать лет просыпаются и там Борис Щербаков, Арина Шарапова, Стриженова… Если завтра появляется что-то такое искрометное, суперюмористическое, что-то очень модное, люди напрягаются. Вот эта аудитория, она напрягается, — прокомментировала Марина. — Я отчаянно в это не верила и пыталась с этим бороться. Вот как только пришла в «Доброе утро», говорю: «Ну почему не сделать то или это… Ну что вы все время про свои тапочки и пластиковые бутылки?» Я, честно, всегда прихожу к своим руководителям и спрашиваю, почему так. Они говорят: «Деточка, ну хорошо, сделай». И я тоже пыталась какие-то рубрики вводить».

Однако после всех своих экспериментов с форматом Марина поняла, что зрителям «заходят» самые простые вещи: яичница, сад-огород и все в таком духе. И хотя аудитория «Доброго утра» довольно консервативная, ведущая считает, что это очень хорошие зрители.

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