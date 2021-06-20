«Наслаждаюсь каждой минутой»: певица Жасмин в комбинезоне в белый горошек предстала со своими тремя детьми

Певица Жасмин – мама троих детей. Старшему наследнику звезды Михаилу в августе этого года будет 24, дочери Маргарите не так давно исполнилось 9 лет, а сыну Мирону – 5.

Михаил уже успел сепарироваться, он живет отдельно, но периодически проявляет желание увидеться с мамой и младшими сестрой и братом. Эти июньские выходные Жасмин проводит в компании всех своих троих наследников, чему несказанно рада.

«Понимаю, что когда он женится, таких выходных, когда все трое деток еще только мои, уже не будет, поэтому наслаждаюсь каждой минутой», — поделилась Жасмин с подписчиками микроблога.

Чтобы столь прекрасные дни остались в памяти, Жасмин сделала общее фото с детьми и разместила его в Instagram.

В кадре она предстала в окружении наследников на фоне реки и цветов в красивых вазонах. Вероятно, звездная мама выбрала для себя и детей отдых на воде.

Для совместной прогулки с чадами Жасмин облачилась в комбинезон кирпичного оттенка с принтом в белый мелкий горошек, сделав с помощью пояса акцент на талии. На плечи Жасмин набросила белый жакет. Дети певицы, включая старшего сына Михаила, облачены в белые наряды.

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