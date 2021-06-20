Узкие плечики, пышная грива пшеничных волос: как 72-летняя Пугачева выглядит дома в деревне Грязь

Алла Пугачева в отличие от многих представительниц прекрасного пола, которых не раз критиковала Эвелина Хромченко, не позволяет себе ходить по дому в «засаленном халате с пятнами и заплатками». Такой наряд, по мнению соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале, хотя и является любимым у многих наших соотечественниц, но не имеет права на существование.

Максим Галкин в своем микроблоге опубликовал свежие домашние кадры с примадонной, показав, в чем Алла Пугачева ходит по особняку в деревне Грязь. Певица выскочила из дома, бросившись к возлюбленному, она не ожидала, что попадет в объектив камеры. На голове артистки красовалась пышная грива пшеничных волос, а на носу — очки в круглой оправе. Еще одной яркой деталью лука стала бежевая блуза только подчеркивающая изящные узкие плечики примадонны. Также певица примерила джинсовые шортики бермуды.

«Не смей, не смей меня снимать!» — шутливо сетовала примадонна, грозясь изящным пальчиком.

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