Алла и ее дочки: Пугачева облачилась в акцентное мини, Орбакайте — в вишневые брюки, а Лиза надела балетную пачку

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее редкое памятное фото, которое ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. В кадре Примадонна предстала со своими любимыми наследницами. Кристина Орбакайте не частый гость в особняке именитой мамы в подмосковной деревне Грязь. Большую часть времени певица проводит в Штатах. В Майами у нее есть своя недвижимость.

На вечеринке, на которой присутствовали жена композитора и певца, давнего друга семьи Пугачевой, Игоря Николаева, Юлия Проскурякова и бизнесвумен Ида Достман, отметилась не только Кристина, но и ее младшая сестренка Лиза Галкина.

Сама Алла Пугачева облачилась в акцентное мини-платье с широким поясом на талии, подчеркнув изящные щиколотки и стройные ноги. Кристина отдала предпочтение пыльно-розовому пастельному свитеру и вишневым брюкам, а Лиза позировала в балетной пачке цвета Барби, кроссовках с блестящими серебристыми пайетками, плотных белых колготках и майке с бантом и надписью «Звезда».

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