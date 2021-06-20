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«Такие батончики с детства»: Екатерина Сафарова призналась, что хотела бы изменить в своей внешности

Модель не довольна собой.

«Такие батончики с детства»: Екатерина Сафарова призналась, что хотела бы изменить в своей внешности
Екатерина Сафарова. Фото: Инстаграм

Победительница восьмого сезона шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова – красивая девушка. Но даже она призналась, что в своей внешности ее не все устраивает.

Блогер Макарена в своем YouTube-шоу спросил – что бы Катя хотела изменить в себе? Девушка ответила, что ей не очень нравятся пальцы на руках.

«У меня толстые пальцы, такие батончики с детства», — отметила она.

Катя и Тимати пока встречаются, несмотря на то, что предыдущие холостяки расставались с победительницами уже в течение месяца после окончания проекта. Но вместе молодые люди пока не живут.

По словам девушки. Они не хотят торопить события. Недавно Катя улетела обратно в Барселону.

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