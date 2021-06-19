«Просто повергает в шок»: Юлия Савичева с опаской относится к электросамокатам

Исполнительница Юлия Савичева призналась, что ее пугают некоторые современные игрушки. К слову, которые используют не только дети, но и взрослые.

Савичева рассказала, что не успевает следить за новостями о транспортных происшествиях. Недавно Юлия приобрела электросамокат. Однако она уже успела насмотреться историй с летальным исходом, связанными с этим средством передвижения.

«Да, это удобно, не страшно, казалось бы, ведь земля рядом, если что можно спрыгнуть. Но то, как ездят некоторые на этом средстве передвижения, меня просто повергает в шок. Они мчатся на самой высокой скорости по проезжей части вровень с машинами, с такой же скоростью проскакивают пешеходные переходы, тротуары для них, как мы понимаем тоже ралли», — отметила артистка.

Сама же певица уверена, что будет хорошим водителем электросамоката. Савичева призналась, что вместе с мужем старается освежать в памяти правила дорожного движения.

«Берегите себя, детей и окружающих, с уважением и опаской относитесь к любому виду транспорта. И еще, пожалуйста, почитайте правила дорожного движения», — к такому выводу пришла Савичева.

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