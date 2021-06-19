Омаров отметил, что недавно один сотрудников известного банка рассекретил информацию о кредитной истории предпринимателя. При этом он дал ложную информацию. Нарушитель рассказал, что Омарову не одобрили кредит в один миллион рублей. Однако, по словам Курбана, речь шла о 15 миллионах.
«17 лет являюсь VIP-клиентом этого крутого российского банка. Часто там кредитуюсь, когда нужны деньги под разные проекты, это очень удобно. И вот в очередной раз, обратившись за кредитом, сотрудник увидел мои имя, фамилию и написал об этом пост, подав информацию так, чтобы это было интересно. Кому важно, что я просил 15 миллионов? Всем нужно знать, что я в жопе!» — заявил Омаров.
«Я — публичный человек. Что в голове у этого сотрудника? Банк сразу предпринял внутреннее расследование. Этому сотруднику, который разгласил банковскую тайну, будет очень непросто. Это же банк, там все четче, чем в аптеке! Зачем он это сделал? Неужели ощутил кайф, когда облил кого-то грязью? Представьте, какие люди нас окружаю! Они смотрят нам в глаза и улыбаются, а мы думаем, что они нормальные…» — возмутился Омаров.
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