Омаров отметил, что недавно один сотрудников известного банка рассекретил информацию о кредитной истории предпринимателя. При этом он дал ложную информацию. Нарушитель рассказал, что Омарову не одобрили кредит в один миллион рублей. Однако, по словам Курбана, речь шла о 15 миллионах.

«17 лет являюсь VIP-клиентом этого крутого российского банка. Часто там кредитуюсь, когда нужны деньги под разные проекты, это очень удобно. И вот в очередной раз, обратившись за кредитом, сотрудник увидел мои имя, фамилию и написал об этом пост, подав информацию так, чтобы это было интересно. Кому важно, что я просил 15 миллионов? Всем нужно знать, что я в жопе!» — заявил Омаров.

Бизнесмен призналася, что он уже обратился в банк. Там стали проводить расследование, чтобы найти виновного.