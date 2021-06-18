«Я найду, кто это снимал»: «пойманный» с девушкой в ресторане муж Бородиной пригрозил папарацци

Уже неделю в СМИ и соцсетях обсуждают мужа Ксении Бородиной и Тату Блюменкранц, которых вместе застали на обеде в одном из столичных ресторанов. Курбан Омаров и экс-участница «Дома-2», по мнению многих пользователей, тайно встречаются.

Однако, оба отрицают, что между ними есть что-то большее, чем деловое общение. Пара выступила с опровержением, назвав рандеву в ресторане деловым обедом. Одновременно Омаров и Блюменкранц выступили с заявлением, подчеркнув, что их связывает только работа.

Муж Бородиной настолько разгневан, что пообещал найти «народных папарацци», которые его тайно сняли в компании жгучей брюнетки. Сейчас он находится на отдыхе заграницей с сыном, и по приезде намерен разобраться.

«Как мышь втихаря снимала меня на телефон, чтобы хоть как-то поучаствовать в моей жизни», — рассказал бизнесмен. И пообещал: «В этом заведении есть камеры, и я по приезде легко определю этого человека. Я найду, кто это снимал».

Что касается новостях о своих новых отношениях, то Курбан Омаров не постеснялся в выражениях и назвал их чушью.

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