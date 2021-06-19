По последним трендам: Барановская нарядилась в брючный костюм остромодного оттенка

36-летняя шоувумен, теле- и радиоведущая Юлия Барановская пристально следит за трендами в моде и привносит их в свой гардероб. Для появлений на публике звезда старается одеваться стильно и ярко, и эфир на «Русском радио» не стал исключением. Она принимала в гостях певицу Ларису Долину и для такого случая нарядилась в ярко-желтый брючный костюм.

Желтый цвет в текущем году является самым трендовым наряду с серым – так решил Pantone. И многие селебрити имеют в гардеробе не один комплект солнечного оттенка. Только вот Эвелина Хромченко предупреждает модниц: с желтым цветом нужно быть осторожнее всем. И выбирать наряды этого оттенка следует исключительно при дневном свете.

«Потому что у желтого цвета есть эта вредная особенность – несколько видоизменять ваш цвет лица», — предостерегла ранее телеведущая.

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Наряду с классическим желтым, наступившим летом приобрел популярность кислотный вариант цвета. Но его, как правило, модницы используют для маникюра, либо выбирают яркие акцентные аксессуары или обувь.

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