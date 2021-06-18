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Задорные кудряшки: 72-летняя Пугачева появилась на празднике Галкина с романтической прической

Шоумен отмечает свое 45-летие.

Задорные кудряшки: 72-летняя Пугачева появилась на празднике Галкина с романтической прической
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максиму Галкину исполнилось 45 лет. В честь дня рождения шоумен собрал весь российский бомонд в одном из ресторанов Москвы. Лично поздравить юбиляра пришли Иосиф Пригожин и Валерия, Лайма Вайкуле, чета Юдашкиных и Николаевых и многие другие. Трогательную речь на празднике произнесла и Алла Борисовна.

Перед собравшимися Примадонна предстала в струящемся платье в пол с открытыми плечами. Талию подчеркнула широким ремнем, а завершила образ романтической прической. Алла Борисовна сделала задорные кудри и прямую челку.

Напомним, в апреле Пугачева отпраздновала свое 72-летие. Также в  этом году супруги будут отмечать десятилетие совместной жизни. В 2011 году Галкин и Пугачева стали законными мужем и женой.

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