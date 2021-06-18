«Важный день»: Рудковская будет крестить младшего сына

Второй сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился в прошлом сентябре. Выносила его суррогатная мать. Продюсер уже завела ему аккаунт в Instagram, а теперь решила провести обряд крещения. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

«У Арсюши завтра важный день – крестины», — написала Рудковская.

Кто будет крестным отцом малыша – пока неизвестно. Напомним, что у старшего сына звездной пары – Саши Плющенко крестным является Дима Билан.

Сына она нарядила в синий комбинезон, а сама позировала в пижаме с трендовым «леопардовым» принтом. К слову, недавно Яна отмечала, что мечтает стать мамой дочки. Пока у 46-летней блондинки рождались только мальчики. Сейчас у нее четыре сына.

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