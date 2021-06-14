Мама на стиле: Рудковская в твидовом жакете Chanel и мини-платье прокатила малыша на новом велосипеде

Младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсений уже сменил не одну коляску. Теперь же подросшему крохе пришло время пересаживаться на новый транспорт. Мама с папой приобрели наследнику очередную каталку, в которой звездная мама тут же прокатила мальчика.

Рудковская позировала с малышом на фоне своего пруда в саду, облачившись в голубой твидовый жакет Chanel и мини-платье. Знаменитая мама встала на коленки, чтобы быть ближе в сынишке, и покатала его на новой коляске. Видео с прогулки появилось на личной страничке восьмимесячного Арсюши, которую накануне завела Яна в Instagram.

«Мне купили первый a-ля велосипед для самых крошечных. Я его гораздо больше люблю чем коляску», — похвасталась от лица малыша мама.

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В микроблоге Арсения Плющенко на утро 14 июня количество фолловеров уже перевалило за 8 тысяч пользователей. Рудковская анонсировала открытие страницы младшего сына у себя в аккаунте, попутно размышляя, что ей теперь придется вести три микроблога – свой, Гнома Гномыча и Арсюши, которого дома родные называют Директором.

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