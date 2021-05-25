Леди в малиновом: Барановская в комбинезоне с асимметричной баской отметилась на «Жаре»

25 мая в Москве состоялось pre-party фестиваля «Жара», на котором появилось много звезд. Юлия Барановская для такого вечера выбрала элегантный лук.

Каждый год фестиваль «Жара» привлекает внимание публики. Организатор Эмин Агаларов приглашает сотни талантливых и успех звезд, чтобы они порадовали поклонников своими яркими выступлениями. Из-за пандемии многие успели соскучиться по веселью и встречам с друзьями. 25 мая Эмин устроил pre-party фестиваля, где собралось много артистов от постройневшей Ларисы Долиной, до победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя.

Не могла пропустить это мероприятие Юлия Барановская. Телеведущая не раз была ведущей фестиваля и много лет дружит с Эмином. Для вечеринки она выбрала женственный и стильный образ. Девушка позировала в комбинезоне малинового цвета с асимметричной баской. Юлия завила легкие локоны и подчеркнула природную красоту нюдовым макияжем. На ее руке был крупный браслет цвета «Тиффани».

Также среди гостей были замечены Митя Фомин и Анита Цой. Последнее выбрала шелковый костюм в бельевом стиле. Не уступал ей в яркости Митя, который даже надел шляпу. Певец позвал всех на фестиваль и признался, что придет на него пешком, так как живет рядом. Он позировал в обнимку с Анитой, так как дружит с ней много лет.

«24 я выступаю. Мы редко выступаем в Москве. Так вышло, что в последнее время артисты редко балуют своими выступлениями московских зрителей», — отметила Цой.

К слову, посоревноваться в яркости с Барановской могла бы Наталья Подольская, которая пришла в лавандовом костюме-тройке. А вот певица Слава решила одеться по-летнему. Она предстала в черной рубашке и белых шортах, подчеркнувших всю красоту ее ног.

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