«Аллочку целуй!»: Винокур поздравил Галкина с юбилеем

Максим Галкин отмечает день рождения 18 июня. Ему исполнилось 45 лет. С юбилеем шоумена поздравили друзья семьи, коллеги, артисты. К их числу примкнул и Владимир Винокур. В своем Instagram он опубликовал совместное фото с Галкиным и Пугачевой.

«Макс, дорогой! С совершеннолетием тебя! Аллочку целуй! Живи долго, твой очень старший коллега», — написал Винокур.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Красивые! Всех благ Максиму! Поздравляем!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что в этом году юморист и Примадонна отметят десятилетие совместной жизни. Галкин стал пятым мужем Аллы Борисовны. В 2013 году у них родились двойняшки Лиза и Гарри.

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