«Великая артистка!»: Винокур разместил уникальный снимок с Зыкиной со своего юбилея

Юморист Владимир Винокур в Instagram разместил уникальный снимок, который датирован 2003 годом. На кадре он стоит на сцене с артисткой Людмилой Зыкиной, которая тогда пришла поздравить его с юбилеем. В тот день ему исполнилось 55 лет.

«2003 год! Концертный зал «Россия»! Мой юбилей! Людмила Георгиевна Зыкина! Великая артистка! Она поздравила меня, а цветы и подарок вручила моей маме, которая сидела в первом ряду! Сегодня, 10 июня, День рождения Людмилы Георгиевны! Я помню и всегда буду любить эту великую женщину!» Владимир Винокур

«Достояние СССР и России. Светлая память», «Великая женщина! Великая певица!» «Это был очень большой души человек», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Людмила Зыкина ушла из жизни в 2009 году. На момент смерти ей было 80 лет. Она кавалер двух орденов Ленина. Была художественным руководителем и солисткой Государственного академического русского народного ансамбля «Россия».

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