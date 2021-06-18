Ради беременной любовницы: героиню Глафиры Тархановой бросил муж

В ближайшую субботу, 19 июня, телеканал «Россия» покажет мелодраму «Свет в твоем окне», главные роли в которой исполнили Глафира Тарханова и Михаил Пореченков.

Героиня Глафиры Тархановой — скромный библиотекарь Алена — безотказный человек, она старается помочь другим людям, совершенно забывая о собственных интересах. Добротой Алены бессовестно воспользовался муж, предавший ее. Он объявил, что уходит к беременной любовнице, да еще нашел слова, чтобы убедить супругу оставить квартиру ему и его пассии, ждущей ребенка.

Алена оказывается на улице. Денег, чтобы снять жилье, у библиотекаря нет. Героиня Тархановой находит выход из сложной ситуации, согласившись помогать по хозяйству одинокому мужчине в обмен на проживание на его территории.

Бывший подводник, роль которого сыграл Михаил Пореченков, ведет странное и закрытое существование, не покидая пределов своего жилища.

Как будут развиваться события дальше, смотрите 20 июня на телеканале «Россия» в 21:00 по московскому времени.

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