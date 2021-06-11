«Бунт против бровей»: Тарханова сделала себе бунтарский макияж

11 июня актриса Глафира Тарханова поделилась с поклонниками эпатажным макияжем в стиле Харли Квинн, который сделала себе сама.

«Фантазия на тему бунтарки. Как вы думаете, у меня бунт против чего? — обратилась 37-летняя артистка к своим подписчикам в Instagram. — Как вам образ? Смотрели бы кино с такой героиней?»

Помимо акцента на ярко-красной размазанной помаде и синих тенях, актриса скрыла свои веснушки, а еще сделала брови практически незаметными. Последнее задело комментаторов больше всего.

«Бунт против бровей», — написала под видео стилист Ксения Князева. «Извините, это ужасно», «А где ваши красивые брови?», «Очень вызывающе. Вы не узнаваемы», «Вылитая Бузова, не надо, пожалуйста!», «Вам совсем не идет» — отреагировали другие подписчики.

Напомним, что звезда сериалов любит менять образы. В свой день рождения она примерила белые перья, а в новогодние праздники нарядилась принцессой.

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