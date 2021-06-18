Морячка: Бузова задала тренд на бикини в полоску

Минувшая неделя в жизни Ольги Бузовой выдалась очень насыщенной — премьера на сцене МХАТа, появление на спортивном канале страны и скандал с Дмитрием Губерниевым. Напомним, что в прямом эфире комментатор спросил у Ольги, пьет ли она по утрам коньяк. Восстанавливать эмоциональное состояние поющая ведущая отправилась в Италию. Там она наслаждается красотами природы и дразнит миллионную публику фанатов в своем Instagram новыми фото в бикини. На этот раз Ольга выбрала купальник в полоску.

«Мысли подобны краскам, которые мы пишем на холсте своей жизни», — пофилософствовала Бузова под фото.

Между тем певица выпустила очередной трек под названием «Завязывай». Своим фанатам рассказала, что его уже можно найти на всех музыкальных площадках.

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