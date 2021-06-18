«Кому и Бузова актриса МХТ»: Мария Голубкина в очередной раз высмеяла певицу

Актриса Мария Голубкина в Instagram в оригинальной манере пригласила своих поклонников на класс по мастерству актера, который она проводит. Звезда разместила снимок с Остапом Бендером, где он интересуется, есть ли в городе, куда он приехал, актрисы.

«Кому и Бузова актриса МХТ», — прозвучал ответ «великому комбинатору».

«Бузова – это касса», — заявил один из поклонников Марии Голубкиной. «Сто процентов», — отреагировала актриса. «Господи, дай здоровья Ольге и убери ее навсегда с ТВ», «Слишком много внимания Бузовой. Весь публичный бомонд по ней прошелся. А она ведь только этого и добивается. Сами же ей популярность и создаете», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга Бузова вышла на сцену МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин», где сыграла роль шпионки Беллы Шанталь. Зал на протяжении двух дней стоя ей аплодировал.

Ранее Мария Голубкина уже подтрунивала над Ольгой Бузовой. Она размещала в соцсетях коллаж, где изображены отцы-основатели легендарного театра — Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. Между ними на переднем плане стояла бывшая звезда скандальной телестройки «Дом-2».

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