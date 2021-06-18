«Побитая, с травмами»: экс-жена мужа Макеевой рассказала о своем визите в Москву

Выяснение отношений между Анастасией Макеевой, ее мужем Романом Мальковым и его бывшей женой Светланой продолжаются. Хотя, как ранее признался бизнесмен, еще в прошлом августе он позвонил матери своих четверых детей и сообщил о предстоящем разводе. Тогда 37-летний мужчина закрутил роман со звездой театра. Накануне они встретились вновь. В студии у Андрея Малахова. Несколько дней назад в своем Instagram Светлана заявила, что Анастасия избила ее за кулисами. Теперь же женщина отметила, что ей пришлось побывать даже в больнице.

«Ох, как же у вас весело! Поездка в Москву подошла к концу, это было что-то! Побитая, с травмами, с гематомами, с угрозами закрыть мне выезд, я благополучно прошла границу. Познакомилась с полицейскими, с травматологами, с рентгенологом», — написала Малькова.

Напомним, ранее 16-летний сын Светланы и Романа, который теперь живет с отцом и мачехой в Москве, рассказал, что мама запрещала ему и остальным детям общаться с папой.

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