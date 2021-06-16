«Это позор страны!»: экс-жена Малькова запускает петицию, чтобы убрать Макееву с экранов

Отношения Анастасии Макеевой и Романа Малькова завязались прошлым летом. В конце мая возлюбленные сыграли свадьбы в Крыму, а позже обвенчались. Как оказалось, официальный брак они заключили еще раньше, 7 мая. Старший сын Романа, 16-летний Андрей теперь живет с отцом и мачехой в Москве, а трое младших детей мужчины и бывшая жена Светлана – в Словении. Накануне бывшая и нынешняя жены Романа встретились за кулисами одного из ток-шоу. Об этом Светлана рассказала в своем Instagram.

«У кабинета меня поджидали и караулили Макеева с ее подчиненным, к сожалению, никто не мог предположить, что мне потребуется охрана. Выйдя из кабинета, Макеева начала меня снимать на свой телефон, не давая прохода, оскорблять, совать свой телефон в лицо. Я шла с продюсером, Макеева умышленно меня провоцировала, при этом постоянно унижая, я шла терпела до тех пор, пока она уже полностью не перекрыла мне проход, при этом ее подопечный шел и наслаждался процессом, выжидая когда я что-то сделаю. Дальше умышленно спровоцировав меня, мне ничего не оставалось как выкинуть ее телефон и толкнуть. Как утверждает Макеева, я ее ударила, в тот момент я уже не помню, ударила я или нет ее, как она утверждает, все есть на видео. После этого Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове, это уже снимали, поэтому я и сказала, что жалко волосы», — написала Малькова.

По словам Светланы, теперь она готова сделать шаг, чтобы убрать актрису с экранов.

«Сил у меня еще хватит, но это уже переходит все границы, и я думаю, что без петиции тут уже не обойтись! Ребят, давайте дружно думать, как убрать такую звезду с экранов, это позор страны! Позор телевидения!» — написала Малькова.

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