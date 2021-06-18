«Все покоряется, даже Она»: Юлия Проскурякова поздравила Максима Галкина

Жена композитора Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — оставила на своей странице поздравление в день 45-летия друга ее семьи — Максима Галкина.

Певица восхитилась талантом пародиста и отметила, что Галкин покорил многих. Однако самая главная награда Максима, по мнению Юлии, — его возлюбленная.

«Тебе все покоряется, даже Она — самая красивая и достойная Алла Пугачева не смогла устоять, что же говорить о нас, твоих друзьях, зрителях, близких людях и детях из «Лучше всех»! Мы любим тебя и желаем всего самого распрекрасного! С днем рождения, МАГ!» — написала Проскурякова.

Артистка также поделилась архивным фото Галкина. На нем артист запечатлелся в бархатном костюме и с фирменной прической.

«Спасибо большое!» — ответил подруге Максим.

Поклонники знаменитости присоединились к словам Юлии. Они тоже поздравили Галкина с 45-летием. А некоторые из подписчиков Проскуряковой сочинили стихи для Галкина:

«Интеллигентный юморист, звезда эстрады и ведущий, актер, стендапер, пародист, улыбку зрителям несущий. Неунывающий близнец, любимый всеми без сомненья, супруг примерный и отец, от всей души Максиму поздравления!».

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