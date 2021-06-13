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«Наша красавица!»: Юлия Проскурякова публично обратилась к маме Игоря Николаева

Супруга музыканта тепло поздравила свекровь с днем рождения.

«Наша красавица!»: Юлия Проскурякова публично обратилась к маме Игоря Николаева
Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com/uliaveronika/

Накануне, 12 июня, свой 83-й день рождения отпраздновала мама известного композитора, поэта и исполнителя Игоря Николаева Светлана Митрофановна. Музыкант трогательно поздравил свою родительницу, опубликовав в Instagram редкое фото с ней.

«Мамуля, с днем рождения, родная! Здоровья, счастья и только хороших новостей!» — пожелал Игорь Николаев самому близкому человеку.

Пост своей свекрови посвятила и жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Она поделилась снимком женщины, на котором та запечатлена одна.

«С днем рождения, Светлана Митрофановна! Наша красавица», — написала Юлия Проскурякова.

К теплым словам и пожеланиям тут же присоединились звездные друзья именитой пары. Маму Игоря Николаева с днем рождения поспешили поздравить Игорь Крутой, Кристина Орбакайте, Алсу, Зара, Иосиф Пригожин, Николай Басков, Марина Юдашкина, Денис Клявер, Юсиф Эйвазов и другие знаменитости.

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