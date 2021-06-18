«Не смей, не смей меня снимать!»: 72-летняя Пугачева в джинсовых шортах-бермудах поздравила мужа в деревне Грязь

Примадонна в буквальном смысле выскочила из дома, «случайно» попав в объектив камеры. Певица шутливо попросила близких не снимать ее в таком виде.

Максим Галкин опубликовал в личном микроблоге свежие кадры с празднования дня рождения. 18 июня шоумену исполнилось 45 лет. Двойняшки Гарри и Лиза трогательно поздравили отца с этим личным праздником, записав для него песню. В какой-то момент из дома выскочила и примадонна. Алла Пугачева явно боялась пропустить этот памятный момент. Певица бросилась в объятия молодого мужа, поцеловав именинника в щеку. Таким образом, Алла Борисовна присоединилась к поздравлениям детей.

«И я, и я! Любимый», — повторяла примадонна, обнимая мужа.

А до этого, выходя из особняка, Алла Борисовна шутливо потребовала близких не снимать ее на камеру. Судя по всему, примадонна не хотела, чтобы поклонники увидели ее в таком утреннем наряде и без макияжа. К слову, изюминкой образа певицы стала пышная прическа.

«Не смей, не смей меня снимать!» — причитала артистка.

72-летняя Пугачева примерила молодежные кроссовки, подчеркнув стройные ножки и изящные щиколотки. Она также облачилась в джинсовые шорты-бермуды и блузу оверсайз с открытыми плечами бежевого оттенка.

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