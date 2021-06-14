С младшим поколением семьи: Пугачева и Орбакайте предстали на редком фото со своими детьми

Жена Максима Галкина позировала с семилетними двойняшками Гарри и Лизой. А Кристина с сыновьями - Никитой и Дени. В кадре отсутствовала только внучка примадонны Клавдия.

В интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» Никита Пресняков рассказал о том, что семилетние дети его звездной бабушки даже не догадываются, кем он им приходится. Это семья примадонны пока держит в тайне от малышей, чтобы их не путать. Едва ли Гарри и Лиза поймут, почему у них есть такой взрослый племянник. Старшему сыну Кристины Орбакайте уже исполнилось 30 лет.

Иногда Лиза и Гарри путают его с Дени. Он часто гостит у бабушки в деревне Грязь. Наведывается к именитой маме и Кристина Орбакайте. Так, на вечеринке в замке певица позировала для редкого кадра с семьей. Жена бизнесмена Михаила Земцова предстала на фото со своими детьми — Никитой и Дени, а Пугачева — с двойняшками Гарри и Лизой. На снимке отсутствовала только внучка Аллы Борисовны. Видимо Клава из-за учебы не смогла проведать бабушку.

«Ой, какие классные! Так душевно и по-семейному», «Гарри прижался к Кристине, она ему прям как мама!!», «Взрослые такие уже парни — орлы! Кристи воспитала отличных мужчин! Какая она молодец», «Ну а Лиза просто кокетка, улыбчивое солнышко», «Все очень красивые и светлые», — пишут фолловеры.

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