«Предпочитаю быть хозяином самому себе»: стендап-комик Дмитрий Романов – о причинах ухода с ТНТ

В новом выпуске проекта «Загугли звезду» артист ответил на один из главных запросов пользователей в Сети.

На портале Teleprogramma.pro новый выпуск авторского проекта «Загугли звезду». На этот раз в гостях — экс-звезда шоу Stand Up на ТНТ, комик Дмитрий Романов, который запомнился зрителям канала как кудрявой артист с очень объемной шевелюрой. Теперь он трудится на Первом канале, где в рубрике «Светский исход» в качестве корреспондента посещает рауты и мероприятия.

Но что заставило интеллигентного комика покинуть Stand Up, давший старт карьере комика, и почему не остался на ТНТ. Это, пожалуй, один из самых популярных в Сети запросов, касающихся персоны Романова.

Как оказалось, на ТНТ он «уперся в потолок»: дальнейшего развития там для себя он не видел. И каждый день одно и то же, без какой либо перспективы не слишком привлекали. «Мне хотелось чего-то еще. А по правилам ТНТ нельзя было «что-то еще» без согласования», — признал артист.

«А я не люблю согласовывать, а предпочитаю быть хозяином самому себе. И нужно было отдавать все авторские права на шутки, которые ты пишешь, что я не очень сильно любил. Поэтому в моей жизни появился YouTube. А тут еще образовался «Вечерний Ургант», — рассказал шоумен.

Кстати, юмористом Романов стал, глядя на живой пример перед глазами. Его родной дядя Юрий Макаров сделал карьеру кавээнщика и переехал в Штаты. Он стал известным не только в Одессе, откуда родом Дмитрий, но и на всем постсоветском пространстве.

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