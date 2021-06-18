«Загугли звезду»: Дмитрий Романов – почему ушел с ТНТ, заработках, работе в «Вечернем Урганте» и личной жизни

Юморист, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Дмитрий Романов всегда отличался от других коллег по цеху интеллигентным, добрым юмором. Чтобы заставить зрителя смеяться, ему необязательно было шутить «ниже пояса». И благодаря врожденной интеллигентности и одесскому обаянию он и полюбился публике.

Сегодня Дмитрия Романова можно увидеть в шоу «Вечерний Ургант», в рубрике «Светский исход». Почему известный юморист ушел с канала ТНТ? Действительно ли в шоу Stand Up царила тяжелая атмосфера? И кто та женщина, которая сегодня вдохновляет Дмитрия на лучшие шутки?

На все эти вопросы Дмитрий ответил в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Дмитрий Романов. Биография

— Меня зовут Дмитрий Романов. Я стендап-комик. Родился в прекрасном городе Одессе. Моя мама – медсестра, отец-электрик. Мое детство можно назвать счастливым, потому что рядом было море и много бабушек-дедушек. Все меня любили и кормили. И мне было классно.

— Как вы стали комиком?

— В детстве я много смотрел с родителями телевизор, в частности, выступления разных юмористов: Жванецкого, Задорнова и прочих. Мы постоянно смеялись. Мой дядя, бабушкин брат – известный квнщик Юрий Макаров, который сделал карьеру, уехав в Штаты. Он стал известным не только в Одессе, но и на всем постсоветском пространстве.

Я родился в малообеспеченной семье, но понимал, что дядя, занимаясь юмором, хорошо продвинулся по жизни, стал уважаемым, обеспеченным человеком. И я пришел к выводу: можно быть юмористом, ты будешь много зарабатывать, и тебя будут все уважать и любить.

Поэтому, учась в институте, я пошел в КВН, долго выступал в дуэте. И потом стал выходить на сцену сам.

Дмитрий Романов, сколько зарабатывает

— Хорошо зарабатываю. Все известные юмористы имеют хороший заработок. Потому что смеяться – это базовая потребность человека. Ты можешь форсировать и ставить себе по 15 концертов в месяц, а можешь выходить на сцену один раз в месяц. Доход юмориста – это, как правило, деньги за живое выступление.

— Какой минимум в вашем понимании?

— Не меньше 500 000 рублей в месяц.

Дмитрий Романов, жена

— Познакомились мы на одной из стендап-вечеринок. Она тоже кавээнщица, играла для команды КВН «Малина». Мы начали общаться, дружить и потом поженились. Она прекрасный человек – именно такой, какой мне нужен.

— Она была поклонницей вашего юмора?

— Можно сказать и так. Но в целом Кристина — поклонница творчества разных людей. Она просто любит юмор и юмористов, так как сама из КВН. И ей все это близко.

Дмитрий Романов, дети

— Планируем. У нас затяжные планы. Но думаю, что в ближайшем будущем они уже появятся. Я надеюсь, что в течение двух лет.

— Сколько детей желаете завести?

— Двоих – мальчика и девочку. Но если будет два мальчика, то тоже ничего страшного.

Дмитрий Романов, почему ушел с ТНТ

— Потому что для Дмитрия Романов был непонятен путь его развития. Ты изо дня в день делаешь одно и то же, а дальнейшего развития не видно. Тебя уже все знают. У тебя есть площадка, но мне хотелось чего-то еще. А по правилам ТНТ нельзя было «что-то еще» без согласования.

А я не люблю согласовывать, а предпочитаю быть хозяином самому себе. И нужно было отдавать все авторские права на шутки, которые ты пишешь, что я не очень сильно любил. Поэтому в моей жизни появился YouTube. А тут еще образовался «Вечерний Ургант». И я подумал, что это совсем хорошо.

Дмитрий Романов, «Вечерний Ургант»

— Я уже где-то рассказывал, что пришел в гости на эфир, пошутил и мне предложили: «Пойдем к нам, будешь приходить и шутить». Я согласился. И вот хожу сюда уже два года.

— Вас не переманивали?

— Я уже об этом говорил. Я ушел с ТНТ и только после этого начал закидывать удочки на Первый канал на тему: «Я бы пришел к вам в гости».

— Какая атмосфера в «Вечернем Урганте» по сравнению со Stand Up?

— Нет смысла сравнивать. В «Урганте» веселая и дружеская атмосфера. А в Stand Up — за счет жанра, того, что собралось много личностей со своим эго – тоже товарищеская атмосфера, но при этом каждый сам за себя. А в «Урганте» один человек, за которого все. Там нет такого, что один вечер – «Вечерний Ургант», а другой «Вечерний Хрусталев» или кто-то еще. Это всегда «Вечерний Ургант», а все остальные пришли к нему в гости.

— Как не потеряться на фоне Ивана Урганта?

— Легко. Тоже быть яркой личностью. А там нет соревнования – там синергия, сотрудничество.

— Вы довольны своей работой в «Вечернем Урганте»?

— Да, мне нравится эта работа. Она не так тяжела, как StandUp на ТНТ и при этом дает свои хорошие плоды.

— Ваша популярность выросла?

— Думаю, что да. А моя аудитория расширилась. Я это чувствую, и тот юмор, который несет Иван, мне близок. И я тоже стараюсь работать в таком же ключе. Этого сейчас не так много, но мне это очень нравится. Некая интеллигентность и умный юмор.

Одна из причин, почему я ушел с ТНТ, — это потому что это не моя история. Я всегда старался шутить в старых лучших традициях. А вот это все молодежное, что пропагандируется на ТНТ, стало мне не совсем близко.

— Имеются глобальные мечты?

— Они всегда есть. Но в принципе то, что происходит, меня устраивает. Есть концерты, заработок и всегда есть к чему стремиться и развиваться дальше.

Дмитрий Романов, национальность

— Я таджик. Я родился в Одессе. А таджикский юмор – это юмор с подтекстом.

— А было ли стыдно за какую-то шутку?

— Про какие-то национальности. Уже не помню конкретно.

— Какая самая любимая шутка?

— Такие вопросы юмористы не любят. И я не исключение.

В течение нашей беседы я несколько раз пошутил и мне кажется, что удачно.

— Дмитрий Романов, Comedy club.

-Есть мнение, что если ты выступал на ТНТ, то значит, ты из «Comedy club».

Я хотел выступать в этом проекте, но на этом пути я попал в Stand Up, когда он только зарождался. И уже не было смысла идти туда. Но я бы и сейчас выступил в Comedy club.

— Почему не дошли до Comedy club?

— Потому что когда появился Stand Up стало понятно, что он круче. И какой смысл тогда был идти в Comedy club?

— Но ведь в Comedy club больше жанров, чем в Stand Up?

— Да, Comedy club более разножанровый. Но в Stand Up на тот момент уже было что-то было новое, прорывное. И не возникало желания идти во что-то старое.

— Было желание выступить с кем-то из резидентов?

— Нет. Конечно, я за какие-то коллаборации. Но большого желания выступать с кем-то у меня не было.

— Это правда, что в проекте Stand Up тяжелая атмосфера?

— Да. Я, конечно, понимаю, что он дал мне мощный старт, хотя при этом у меня до этого момента было много маленьких стартов. И я очень всем благодарен за это. Но в то же время там были очень тяжелые трудовые будни. А сейчас тебе никто не говорит: «Давай пиши, нужно написать 12 монологов. И пусть у тебя жопа треснет. Но ты должен».

— А как же вдохновение?

— Это ремесло, это завод. Вдохновляйся, как хочешь, но к 12 июня у тебя стоят съемки. Я вдохновлялся, как мог – путешествиями и отдыхом. Но времени было немного.

Дмитрий Романов, 2021

— В течение пары месяцев на моем YouTube-канале выйдет мой новый концерт. 9 октября у меня концерт в Питере, в ДК им. Ленсовета, с 16 октября в Москве, в Крокус Сити Холле. Для меня это важно.

С конца июля начинается тур << Selfmade>>, который будет идти почти год по разным городам.

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