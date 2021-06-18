«Завистники, умойтесь! Тело — бомба»: Каменских в лифчике сексапильно села на качели

Украинская дива заворожила поклонников видом упругих прелестей. Многие начали гадать - есть ли у певицы под юбочкой хотя бы трусики.

«А бельишко-то не забыла?!», «Мне кажется, что под такую юбочку ничего не спрячешь», «А зачем ей трусики-то, небось, так ходит по дому», «Вот теперь загадка века — носит ли Настюша белье», — шутят фолловеры. Сама Настя Каменских, надо отдать ей должное, выглядит невероятно привлекательно.

На качелях украинская дива позировала в «золотом» лифчике и мини-юбке, в которой едва ли можно появиться в приличном обществе. Дело в том, что джинсовая ткань совершенно не скрывала обнаженные бедра поп-дивы, а даже скорее наоборот, подчеркивала все соблазнительные изгибы звездного тела певицы.

«Срам какой, трусики-то надела?», «Легкая эротика, ну и что тут плохого?!», «Диванные критики и дамочки из лагеря #скромностьичесть небось уже идут за вилами», «Завистники, умойтесь! Тело — бомба», «Вай-вай! Какая сексапильная малышка», «Потапу-то как повезло, небось, пылинки сдувает», — пишут фолловеры.

Смотрите также: