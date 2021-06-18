Будущая мамочка и лето!: беременная Арзамасова в струящемся клетчатом сарафане сделала акцент на животике

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Елизавета Арзамасова с нежностью и трепетом относится к своей первой беременности, впрочем, как и любая будущая мамочка. Актриса из ситкома «Папины дочки» наслаждается летним декретом, прогуливаясь по парку. Такие мини каникулы позволили возлюбленной Ильи Авербуха погрузиться в будущие планы, связанные с появлением их общего малыша. У 47-летнего постановщика ледовых шоу есть 17-летний сын Мартин от Ирины Лобачевой. Юноша выбор отца полностью одобрил и с легкостью нашел общий язык с молодой мачехой, которая старше его всего на восемь лет.

Лиза с любовью оглаживает округлившийся животик, в защитном жесте кладя руку на талию. На прогулку в парке Арзамасова отправилась в струящемся клетчатом сарафане с рукавами-крыльями, сделав акцент на большом животе.

«Какая милая будущая мамочка», «Просто прелесть», «Загляденье!», «Чудо какое-то», «Когда беременность только украшает», «Славная!», «Мечтательная мамочка», — пишут фолловеры.

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