Ручки на животике: беременная Арзамасова в белом платье в клетку с рукавами-крыльями вышла на прогулку

Лиза Арзамасова является молодой актрисой. Она прославилась, когда снялась в сериале «Папины дочки». Однако теперь девушка общается не со всеми коллегами по этим съемкам. У актрисы бурлит личная жизнь. В прошлом году журналисты узнали о ее романе с Ильей Авербухом. Многих смутила разница в возрасте в 21 год. Однако пара доказала, что им это не мешает. Минувшей зимой они сыграли свадьбу, а недавно звезда объявила о беременности.

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Еще недавно Лиза играла в театре и маскировала свое интересное положение. Теперь девушка наслаждается летом и лишь иногда появляется на красных дорожках. Примечательно, что будущая мама выбирает нежные образы. Ее уже видели в белых джинсах и розовом кардигане, а также в платье с юбкой-солнце, в котором она позировала в ромашковом поле. Теперь Арзамасова отправилась на прогулку в белом платье с клетчатым принтом. Наряд с воздушной юбкой подчеркнул ее выпирающий живот. Девушка постоянно клала руки на животик.

«Читаю ваши ответы в посте с вопросом про „подвиги в интересном положении“ и умиляюсь. Девочки! Вы прекрасны!!! Вы точно можете все!!! Главное, что я сейчас знаю: со мной все в порядке! Итак: лидер опроса — ремонт! Девочки белили потолки, клеили обои и строили дома на самых больших сроках, а так же — красили самыми пахучими красками и любили запах зимней резины на балконе. Двигать мебель — второе пристрастие по популярности! А так же — мытье окон на высоких этажах, поедание несочетаемого, рукоделие и успешные экзамены на права на последнем сроке беременности. Вы волшебницы! Я вас обожаю! Подняли настроение и вселили уверенность в то, что — что бы не пришло в мою голову в ближайшие месяцы, все — … норма! Ну… почти», — поделилась звезда.

Поклонники в очередной раз одарили Арзамасову комплиментами. «Вы, очаровательны! Это платье вам очень идет, Лиз», «Такая женственная и прекрасна», «Такая летняя и солнечная красавица стоит», — прокомментировали пост подписчики.

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