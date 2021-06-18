«И да будет девочка!»: Бергюзар Корель рассекретила третью беременность от Халита Эргенча

Актер турецкого сериала «Великолепный век» готовится стать отцом в третий раз. Жена Халита Эргенча устроила пышный праздник по этому поводу, пригласив на вечеринку близких друзей семьи. Также актриса из сериала «1001 ночь» рассекретила пол будущего малыша. Бергюзар Корель делала все, чтобы поклонники не догадались о ее беременности. Судя по всему, возлюбленная экранного султана Сулеймана находится уже на приличном сроке. Итак, у пары родится долгожданная дочь, пишет Hello!.

А Бергюзар Корель станет многодетной мамой. У пары есть двое сыновей — Али и Хан. Вместе с семьей возлюбленная Халита Эргенча поселилась за городом в просторном частном доме. Актриса просто в восторге от своей беременности. Они уже давно мечтали о дочке.

«Видит Бог, я так этого хотела. Пусть наша семья будет еще больше и еще счастливее. И да будет девочка! Спасибо моей дорогой подруге, которая устроила для нас этот праздник, собрала всех. Мои родные, мои друзья, все они все рады за меня. Мы были так взволнованы новостью… захотели поделиться своим счастьем и с вами», — написала в своем микроблоге Бергюзар Корель.

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