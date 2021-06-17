«Браво, куколка»: Чехова блеснула «ложбинкой греха» в сарафане насыщенного изумрудного оттенка

Анфиса Чехова – заядлая путешественница. За последние несколько месяцев она побывала на Мальдивах, в Майами, Сочи и Крыму, а теперь отправилась в Египет. В своем Instagram телеведущая, как обычно, делится моментами своего отдыха. На этот раз она показала кадры с прогулки по залитым солнцем улицам. Анфиса надела сарафан в пол насыщенного изумрудного оттенка, который дополнила яркой сумочкой модного в этом сезоне розового цвета. Свободный крой сарафана позволил скрыть талию, но при этом подчеркнул пышный бюст Чеховой.

«Браво, куколка! Шикарно выглядите! Сарафан Вам к лицу! Классная Анфиса! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что осенью этого года телеведущая отметит свой 44-й день рождения.

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