«Стала неприлично худая»: Анфиса Чехова в кремовых шортах и шлепках Hermes показала стройные ноги

Анфиса Чехова прославилась, когда стала вести передачу для взрослых. Однако теперь она продолжает строить карьеру на телевидении, но уже ведет разные шоу для женщин. Девушка обладает привлекательной внешностью. Несмотря на то, что у нее нестандартная фигура, она научилась скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. В одном из интервью артистка призналась, что раньше неправильно подбирала наряды, но теперь свою ошибку исправила.

Вот уже несколько дней Анфиса отдыхает в Египте. В жаркую погоду она часто носит платья. Однако на этот раз девушка предстала за завтраком в кремовых шортах и футболке песочного цвета. Ее образ дополняли кожаные шлепки Hermes. Она насладилась кофе и круассанами. При этом Чехова показала свои стройные и загорелые ноги.

«Мне доводилось завтракать в самых красивых местах мира, и картинка, которая открывается моему взгляду, каждый раз восхищает! Но знаете что? Я очень завидую тем, кто не избалован путешествиями», — написала звезда.

Не только поклонники и друзья заметили, что Анфиса постройнела. Многие одарили ее комплиментами. «Ты стала неприлично худая», — заявила Анастасия Макеева. «Зачем все так фильтровать? Похудела же, красивая», «Как вы прекрасно выглядите», «Вы все стройнее и стройнее», «Какая худенькая», «Красота», «Отличное фото! Шикарный вид!», «Все очень красиво, а особенно ноги», «Элегантная», — прокомментировали пост подписчики.