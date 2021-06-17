«За спиной смачно обливает грязью»: Курбан Омаров порассуждал о лицемерных людях

Поклонники семьи Ксении Бородиной и Курбана Омарова с нетерпением ждут, когда же пара поделится хоть какими-нибудь новостями, но пока все тщетно. Забеспокоились они, когда бизнесмен появился с паспортом на фоне ЗАГСа, а телеведущая показала, что в спальной комнате находится одна. Уже довольно продолжительное время супруги в ссоре, правда, по какой причине — неизвестно. Курбана тем временем несколько раз видели в обществе экс-участниц «Дома-2» Леры Фрост и Таты Блюменкранц, а Ксения в гордом одиночестве ходит на тусовки. В своем Instagram Омаров подлил масла в огонь, опубликовав текст о лицемерных людях. Правда, кого он имел ввиду — неясно.

«Как называется то, когда человек мило улыбается тебе в глаза, а за спиной смачно обливает грязью? Как называется человек, который делает это со всеми без разбора? Вы представляете, каково смотреть этому человеку в лицо, когда знаешь правду, и молчать?» — написал Омаров.

Фанаты попросили бизнесмена помириться с супругой.

«Помиритесь с женой, она у вас самая хорошая и красивая! Хочу, чтобы вы с Ксюшей были вместе! Возвращайся в семью!» — писали пользователи Сети.

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