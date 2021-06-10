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«Я всегда буду рядом»: Курбан Омаров поздравил дочь Ксении Бородиной от первого брака

Маша Будагова отмечает 12-летие.

«Я всегда буду рядом»: Курбан Омаров поздравил дочь Ксении Бородиной от первого брака
Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow

Старшая дочь Ксении Бородиной от первого брака с бизнесменом Юрием Будаговым — Маша отмечает день рождения. Ей исполнилось 12 лет. Маруся, как ее ласково зовет звездная мама, занимается художественной гимнастикой и завоевывает медали на соревнованиях. В свой личный праздник девочка оказалась вдалеке от дома, поэтому принимала поздравления в Сети. Поздравил ее и Курбан Омаров. В своем Instagram он написал трогательный текст.

«Не бойся открывать мир! Он чудесный, хоть иногда и сложный. Запомни, чем больше света у тебя в душе, тем меньше зла тебя будет окружать. Не бойся пробовать что-то новое! Любой результат-это опыт, который поможет тебе проложить свою дорожку к счастью. Пусть все у тебя получается, а я буду всегда рядом, подставляя свое сильное плечо», — написал Омаров.

Напомним, бизнесмен является вторым мужем Ксении Бородиной. Пара поженилась в 2015 году, тогда же телеведущая родила ему дочь Теону.

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