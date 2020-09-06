С ниткой жемчужных бус: 58-летняя Малинина в гороховой блузе и брюках-палаццо пришла с мужем в оперу

Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале говорила о том, что гороховый принт как вечная классика никогда не выйдет из моды. Кроме того, Эвелина Хромченко уточнила, что наряды с таким рисунком идеально подойдут для свиданий за счет своего романтического наполнения. Примечательно, что возлюбленная народного артиста России Александра Малинина последовала совету эксперта в сфере стиля, обратив внимание на этот беспроигрышный принт.

Супруги побывали в оперном театре в Мюнхене, открыв сезон после «карантинных» каникул. К своему трендовому аутфиту 58-летняя Эмма Малинина подобрала брюки-палаццо и двухцветные черно-белые лодочки. Особое внимание возлюбленная музыканта уделила аксессуарам, дополнив лук ниткой жемчужных бус и массивным перстнем.

«Открыли новый театральный сезон премьерой «Семь смертей Марии Каллас» — долгожданной постановкой сербской художницы Марины Абрамович. В этой грандиозной оперной работе артисты исполняют знаменитые арии, с которыми ассоциируется певица Мария Каллас. Под руководством дирижера Йоэля Гамзу и в сопровождении короткометражных фильмов художницы», — отметила Эмма, поделившись своими впечатлениями от похода в театр.

В Баварской государственной опере возлюбленная певца появилась в сопровождении Александра Николаевича. Ранее Эмма говорила о том, что они с мужем всюду бывают вместе.