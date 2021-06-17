Модные юбки на лето 2021 года
Видео
Как подобрать косметику на лето
Видео

Подойдет дамам с проблемными бедрами: Дайнеко выгуляла платье с перфорацией, которое выгодно подает фигуру

Стилист Элла Маковей прокомментировала романтичный наряд певицы в рустикальном стиле.

Подойдет дамам с проблемными бедрами: Дайнеко выгуляла платье с перфорацией, которое выгодно подает фигуру
Виктория Дайнеко. Фото: Global look press

Виктория Дайнеко побывала на художественной выставке «Таро Янковской» в Москве. Певица выбрала для выхода в свет романтичное белое платье с пышными рукавами, рюшами по подолу и элементами перфорации. При этом на ноги девушка примерила модные сейчас босоножки, которые Эвелина Хромченко назвала «сандалииями деда». Они невероятно удобные.

Виктория Дайнеко.
Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko/

Стилист Элла Маковей специально для Teleprogramma.pro прокомментировал образ знаменитой брюнетки.

«Легкое летнее платье из хлопка с вышивкой и перфорацией-прошивами – хит сезона. Виктория выбрала платье, отрезное по талии, с рукавами-фонариками и оборкой по подолу. Это рустикальный стиль. Ну и, конечно, чтобы уравновесить воздушный образ, Виктория дополнила платье контрастными по стилю и цвету сандалиями. Что обоснованно, учитывая цвет волос и контрастность Виктории.

Не стоит опасаться, что воздушные платья прибавят объем фигуре. Напротив, пышные рукава уравновесят покатые плечи, немного завышенная линия талии удлинит нижнюю часть фигуры, а юбка свободного силуэта скроет форму бедер. Такой крой придает фигуре соразмерность и пропорциональность», — прокомментировала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

Элла Маковей
Элла Маковей. Фото: личный архив

Смотрите также

Тэги

Виктория Дайнекокрасивое платьеЭлла Маковей