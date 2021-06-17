Подойдет дамам с проблемными бедрами: Дайнеко выгуляла платье с перфорацией, которое выгодно подает фигуру

Виктория Дайнеко побывала на художественной выставке «Таро Янковской» в Москве. Певица выбрала для выхода в свет романтичное белое платье с пышными рукавами, рюшами по подолу и элементами перфорации. При этом на ноги девушка примерила модные сейчас босоножки, которые Эвелина Хромченко назвала «сандалииями деда». Они невероятно удобные.

Стилист Элла Маковей специально для Teleprogramma.pro прокомментировал образ знаменитой брюнетки.

«Легкое летнее платье из хлопка с вышивкой и перфорацией-прошивами – хит сезона. Виктория выбрала платье, отрезное по талии, с рукавами-фонариками и оборкой по подолу. Это рустикальный стиль. Ну и, конечно, чтобы уравновесить воздушный образ, Виктория дополнила платье контрастными по стилю и цвету сандалиями. Что обоснованно, учитывая цвет волос и контрастность Виктории. Не стоит опасаться, что воздушные платья прибавят объем фигуре. Напротив, пышные рукава уравновесят покатые плечи, немного завышенная линия талии удлинит нижнюю часть фигуры, а юбка свободного силуэта скроет форму бедер. Такой крой придает фигуре соразмерность и пропорциональность», — прокомментировала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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