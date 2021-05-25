Невероятно удобная: Хромченко показала обувь, которая станет хитом этого лета

Все чаще в тренды выходят вещи, где красота стоит на втором плане.

На шоу «Модный приговор» Первого канала представили горячий обувной тренд, который покорит сердца миллионов женщин этим летом. Речь идет о направлении ugly shoes, которое частенько подвергают критике за уродливость, но при этом многие наслаждаются удобством этих моделей.

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«Основа этой обуви – ортопедические сандалии без пятки, которые дико удобны, хорошо поддерживают стопу, в которых ты точно не устанешь», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Она заметила, что такую обувь еще иногда называют «сандалиями деда». Несмотря на столь непоэтичное имя, их часто решаются примерять девушки очень стильные. Надеть их можно в самые разные места: в арт-галерею, кафе, на пляж, на прогулку в парк. А вот на свидания ходить в этой модной обуви Эвелина не советовала. Также стилист не рекомендовала их приобретать женщинам в возрасте из-за их излишне экстравагантного характера. Либо запаковывать ugly shoes в столь же экстравагантные одеяния.

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