«Это действительно счастливый комплект»: Хромченко показала удачный летний наряд для пышных женщин

Полные женщины, скрывающие свои объемы под одеждой, часто испытывают летом дискомфорт, ведь на жаре хочется все-таки сбросить с себя лишнее. Однако выход из этой ситуации есть.

Какой наряд не только визуально сделает корпулентную модницу зрительно стройнее, но позволит чувствовать себя в нем комфортно, показали на подиуме «Модного приговора» Первого канала. В качестве модели выступила участница проекта Татьяна с фигурой «яблоко». На ней оказалось легкое свободное платье, которое расширялось книзу и прятало под собой выдающийся животик. Дополнительно вуалировало объемы и лишние рельефы летнее безрукавое платье-халат, надетое сверху в расстегнутом виде. Полоска на ткани также создавала эффект стройности.

«Это действительно счастливый комплект для того, чтобы прогуляться по берегу моря», — сказала Эвелина Хромченко.

При этом ведущая Первого канала предложила все-таки немного скорректировать лук. По ее мнению, рукав до локтя еще лучше бы скрыл полноту. А если бы нижнее платье имело более контрастную ткань по отношению к верхнему, наряд приобрел бы более выраженную вертикаль и, соответственно, сильнее бы стройнил. Позже стилисты проекта показали идеальный во всех смыслах комплект для полных женщин с учетом замечаний Хромченко.

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