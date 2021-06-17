Платье и еще одно платье: Хромченко показала стилевую хитрость, которая отлично скроет лишний вес

Два наряда, одетые один на другой, создали визуальный эффект стройности.

На подиуме «Модного приговора» Первого канала представили на суд зрителей комплект, который хорошо скрыл лишний вес пышнотелой героини шоу. В чем его секрет, объяснила Эвелина Хромченко.

Наряд был составлен из двух платьев: нижнего черного и верхнего платья-халата, белого с типографским шрифтом и лампасами на рукавах.

«Когда верхняя часть руки закрыта у женщины солидного размера, силуэт получается лучше. А также, когда внутренняя вертикаль имеет контраст по отношению к верхнему платью», — рассказала стилист.

Из-за того, что верхнее платье охватывало только бока Татьяны, посередине оставалась тонкая черная линия, которая вырисовывала более стройный силуэт. В результате фигура участницы шоу зрительно вытянулась и сузилась.

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