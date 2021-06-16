«Ну, как… Хорошо»: Тата Блюменкранц рассказала о свидании с мужем Ксении Бородиной

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Тату Блюменкранц на днях застукали с пока еще действующим мужем телеведущей Ксении Бородиной. Тату и Курбана вместе видели в ресторане.

Блюменкранц не отрицает факт встречи с Омаровым и даже открыто объявила об этом в Instаgram. Во время интерактива подписчики задали вопрос экс-участнице «Дома-2» о свидании с Курбаном.

«Как пообедали с Курбаном?» — спросили Тату. «Ну, как… Хорошо пообедали», — ответила та, широко улыбнувшись.

Вдаваться в подробности встречи брюнетка не стала. А чуть раньше Тата Блюменкранц дала понять, что посторонним не следует лезть в ее дела с мужем Ксении Бородиной.

Кстати, Тата не единственная девушка, с которой за время размолвки с женой успел встретиться Курбан Омаров. Его видели в обществе другой экс-участницы «Дома-2», Леры Фрост.

Красотка объяснила, что давно знакома с мужчиной, и у них много общих знакомых. Именно поэтому Фрост в курсе всего, что происходит в семье Бородиной. В ее версии, Курбан Омаров устал от патологической ревности жены и ее страха остаться одной.

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