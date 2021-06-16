«А вы свечку держите?»: Тата Блюменкранц разозлилась из-за вопросов о муже Ксении Бородиной

Экс-участница «Дома-2» отказывается говорить, что ее связывает с Курбаном Омаровым.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц стала очередной девушкой, которой приписывают отношения с мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым. Накануне Сеть облетела новость, подкрепленная фото, о том, что Тата встречалась с Курбаном. Подписчики Блюменкранц немедленно решили выяснить, что к чему.

Тата объявила, что готова устроить интерактив в Instagram, и предложила задавать ей вопросы.

«У меня сейчас встреча будет по работе, и попозже с вами устроим чат вопросов, — предупредила Тата Блюменкранц. — Отвечу на все, что не ответила».

И ей тут же «прилетело» весьма язвительное замечание о том, что работа — это, вероятно, и есть встреча с мужем Ксении Бородиной.

«Ну да, по работе. С Курбаном? Классная работа», — задели Тату подписчики.

Та дала понять, что в подобных интонациях общаться не готова.

«А вы свечку держите?» — ответила Блюменкранц.

Напомним, Ксения Бородина уже на протяжении нескольких недель намекает на сложности в отношениях с мужем.

Но ничего конкретного не говорит, только вздыхает и грустно улыбается. Курбана же, между тем, уже видели не только с Татой Блюменкранц, но и с другой экс-участницей «Дома-2» — Лерой Фрост.

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