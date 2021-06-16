«Подошел сзади, обнял, прижался! Потом…»: Проклова в деталях вспомнила о пережитых в юности домогательствах

Актриса не могла поверить, что все это происходит именно с ней.

Елена Проклова дала понять, что до сих пор тяжело переживает историю, которая произошла с ней в юности. В беседе с Лерой Кудрявцевой актриса призналась, что она столкнулась с домогательствами, когда по сути, была еще ребенком. На тот момент Елене было не больше 15 лет. В тайном возлюбленном звезды общественность тут же признала Олега Табакова. Все дальнейшие подробности только вызывали волну хейта к Прокловой. Поклонники именитого артиста посчитали, что Елена просто пиарится на своем горе.

Однако актриса помнит все детали пережитого. Все случившееся, как говорит Проклова, преследует ее всю жизнь.

«Я тогда уже мечтала о профессии актрисы, и вдруг он сказал: «Буду готовить тебя к поступлению в театральный институт». Потом увез меня на машине в лес и велел: «Читай басню». Я начала, а он подошел сзади, обнял, прижался. То, что он делал потом, я не могу рассказывать… Я лишь лепетала испуганно: «Что вы делаете?» А он не прекращал, только говорил: «Ты читай, не останавливайся!» — приводит 7days слова Елены Прокловой.

Смотрите также: