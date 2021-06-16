«Оправдывала извращенца. Более того, я в него влюбилась»: Проклова о пережитых домогательствах 

В свежем интервью журналисты спросили Елену Проклову о том, испытала ли она облегчение, рассказав всем о запретной связи с тайным поклонником. Напомним, что в юности актриса пережила домогательства со стороны именитого артиста. Имен звезда называть не стала, но общественность признала в таинственном кавалере Прокловой именно Олега Табакова.

«Пятьдесят лет назад, когда со мной этот кошмар происходил, мне казалось, что я одна с этим столкнулась, остальные живут другой жизнью, просто я сама сделала что-то не то. И это очень страшное ощущение, что ты сама виновата. Будто, если бы я была какой-то более правильной, хорошей девочкой, со мной бы не случилось такой стыдной истории. Я оправдывала извращенца. Более того, я в него влюбилась как в гения и творца.

Ты просто в плену оказываешься. Он одновременно и самый прекрасный, и самый страшный человек. Я была под гипнозом его обволакивающего обаяния, он был частью прекрасного мира искусства, знал театр, поэзию. Все вокруг им восхищались, и я, девочка, его боготворила», — приводит 7days слова Елены Прокловой.